Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В Чувашии стартовали избирательные кампании — довыборы в парламенты, а также выборы депутатов в 19-ти вновь образованных округах. Об этом сообщает ЦИК Чувашской Республики.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Избирательные кампании начались 24 июня. В избиркоме отмечают, что 11 сентября в Чувашии предстоит выбрать депутатов в 19 муниципальных округах. Также пройдут довыборы среди одномандатников в собраниях депутатов Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли и Красноармейского округа.

По данным избиркома, замещению подлежит 375 мандатов.

Для проведения выборов будут задействованы 26 территориальных избирательных комиссий из 28, а также 780 участковых избирательных комиссий из 1107. В региональном ЦИК добавляют, что жители смогут проголосовать досрочно с 31 августа по 10 сентября. Выборы пройдут в Единый день голосования, который назначен на 11 сентября.

В настоящее время в Чувашии насчитывается свыше 403 тыс. избирателей, что составляет 44% от общего числа избирателей в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, административная реформа в Чувашии началась в 2021 году: первыми были преобразованы в муниципальные округа Красноармейский и Шумерлинский районы, затем — ещё 19 муниципальных образований.