Вашингтон, 4 мая, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Утверждения Государственного департамента США о том, что РФ и российские спецслужбы якобы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой, подтверждающей отказ Вашингтона от конструктивного диалога. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Мы расцениваем подобные заявления как очередной пример мегафонной дипломатии и свидетельство неудержимого желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах», — указал Антонов, слова которого приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

По словам Антонова, количество подобных провокационных заявлений, являющихся частью лживой антироссийской пропаганды, будет только увеличиваться по мере приближения даты проведения выборов президента США, как это происходило и в предыдущие годы.

Отказ США от профессионального диалога подрывает международную безопасность в информационной сфере. При этом именно Запад встал на путь милитаризации информационного пространства, регулярно прибегая к кибератакам. Как показывает статистика, подавляющее большинство хакерских атак в мире происходит с территории США, подчеркнул дипломат.

Антонов также напомнил, что борьба с криминальными структурами является неотъемлемой частью государственной политики Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая власти Германии обнародовали собственную оценку взлома хакерской группой ATP28 различных учётных записей электронной почты руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В МИД ФРГ вызвали исполняющего обязанности временного поверенного в делах посольства России в Германии в связи с якобы причастностью РФ к этим кибератакам. Позднее Европейский союз пригрозил, что примет меры против России из-за якобы связи хакеров с российскими спецслужбами.