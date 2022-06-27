Берлин, , 08:38 — REGNUM Самые обеспеченные демократические страны миры выделят $600 млрд на борьбу с китайским политическим и коммерческим влиянием, которое Пекин будет оказывать в рамках своего проекта «Один пояс и один путь», заявили представители стран Большой семерки (G7) 26 июня. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

Инициатива «Один пояс и один путь» Lommes

Об этой инициативе, которая подразумевает развитие инфраструктуры в противовес китайскому проекту, было объявлено на прошедшем в Германии саммите, в котором принимал участия и президент США Джо Байден. По словам американского лидера, «наша страна и мир находятся в подлинно переломном моменте в нашей истории», а выбор, сделанный сегодня развивающимися странами, защитит их от будущих потрясений, связанных с изменением климата и пандемиями, и подготовит их к цифровой эпохе.

США намерены привлечь в общей сложности $200 млрд в рамках этой инициативы в ближайшие пять лет за счет сочетания федерального финансирования и инвестиций частного сектора, о еще €300 млрд уже объявили в ЕС, а совместный фонд может составить $600 млрд.

Хотя Байден не использовал слово «Китай», однако было очевидно, о ком идет речь, поскольку глава Белого дома подчеркнул, что когда «демократии сделают все, что мы можем предложить», они одержат победу над автократиями.

«Мы предлагаем лучшие варианты для людей во всем мире», — сказал он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметил, что цель состояла в том, чтобы представить миру «позитивный мощный инвестиционный импульс, чтобы показать нашим партнерам в развивающемся мире, что у них есть выбор».

План развития инфраструктуры был впервые обнародован год назад, на прошлогодней встрече «Семерки» в Великобритании, однако прогресс был незначительным, и программа была переименована. В 2021 году ее назвали Build Back Better World («Восстановить мир и сделать его лучше») после законодательного толчка Байдена, из-за краха его внутренней повестки дня пришлось назвать программу Partnership for Global Infrastructure («Партнерством для глобальной инфраструктуры»). Этим термином также будет означаться собственные программы ЕС и Великобритании.

План призван конкурировать с китайской инициативой «Один пояс, один путь», которая пытается укрепить связи с развивающимся миром, особенно в Азии и Африке, предлагая финансирование для крупномасштабных проектов, таких как дороги, железные дороги и порты. Официальные лица США постоянно заявляют, что страны, которые вступают в бизнес с Китаем, в конечном счете сталкиваются с проблемами из-за долгов. Они, в свою очередь, предлагают план Запада в качестве альтернативы.