Москва, , 16:19 — REGNUM Лишь непредсказуемость российского ответа сдерживает Запад от уничтожения ПМР. Об этом 27 июня заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

«Только непредсказуемость российского ответа на действия против ПМР сдерживает Запад в окончательном решении так называемого «приднестровского вопроса», — заявил эксперт.

Сейчас, когда прежняя система региональной безопасности пришла в движение, возможны любые варианты развития событий, уверен политолог.

Запад программирует евроинтеграцию Молдавии вместе с Приднестровьем. Но вполне может произойти и реализация устремлений приднестровцев, которые в 1990 году создавали свое государство только для того, чтобы сохранить шанс обрести когда-нибудь единство с Россией, полагает эксперт.

«Все сейчас зависит от развития событий на Украине», — заключил Шорников.

Напомним, что ранее в Приднестровье были атакованы Министерство госбезопасности и взорваны радиотрансляторы, передававшие сигнал российских радиостанций.