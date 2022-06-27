Донецк, , 08:36 — REGNUM В Донецкой Народной Республике может быть введён мораторий на применение смертной казни, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Она рассказала, что в республике проходят обсуждения необходимости смертной казни и инициируется вопрос о введении моратория.

«Это бы гармонизировало законодательство с международными нормами и с нормами РФ, — приводит её слова агентство ТАСС. — Но так как у нас военное время, происходят ужасные преступления с таким количеством жертв, мы не можем пока позволить себе дать фору, дать расслабиться неонацистам».

Также депутат выразила надежду, что после завершения боевых действий мнение народа республики будет услышано и ДНР войдёт в состав России. И тогда регион будет жить по законам Российской Федерации.