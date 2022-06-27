Вашингтон, 27 июня 2022, 08:36 — REGNUM Более 80% жителей Соединенных Штатов считают, что дела в их стране на сегодняшний день «идут плохо», тогда как лишь 19% считают, что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.
Опрос был проведен сразу после решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов.
При этом 81% опрошенных граждан США придерживаются противоположной оценки.
Опрос был проведен среди 2265 американских граждан. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд 24 июня отменил постановление, вынесенное около 50 лет назад в 1973 году, касающееся гарантий федеральных властей страны права на аборт. Решение означает, что выработка соответствующих норм будет производиться на уровне отдельных штатов США. В некоторых американских штатах, где у власти находятся республиканцы, были попытки ужесточения законов, касающихся абортов. Демократы традиционно выступают против ужесточения.
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