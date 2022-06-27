Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Более 80% жителей Соединенных Штатов считают, что дела в их стране на сегодняшний день «идут плохо», тогда как лишь 19% считают, что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос был проведен сразу после решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов.

«Тот факт, что демократы в особенности не одобряют данное решение, побудил их более критически относиться к тому, как обстоят дела в стране в целом. Это, в свою очередь, еще сильнее снизило общий показатель. На сегодняшний день лишь 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо», — отмечает телеканал.

При этом 81% опрошенных граждан США придерживаются противоположной оценки.

Опрос был проведен среди 2265 американских граждан. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд 24 июня отменил постановление, вынесенное около 50 лет назад в 1973 году, касающееся гарантий федеральных властей страны права на аборт. Решение означает, что выработка соответствующих норм будет производиться на уровне отдельных штатов США. В некоторых американских штатах, где у власти находятся республиканцы, были попытки ужесточения законов, касающихся абортов. Демократы традиционно выступают против ужесточения.

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