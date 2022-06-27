Вашингтон, 27 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Более 80% жителей Соединенных Штатов считают, что дела в их стране на сегодняшний день «идут плохо», тогда как лишь 19% считают, что хорошо, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный телеканалом CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Опрос был проведен сразу после решения Верховного суда США, отменившего конституционные гарантии на проведение абортов.

«Тот факт, что демократы в особенности не одобряют данное решение, побудил их более критически относиться к тому, как обстоят дела в стране в целом. Это, в свою очередь, еще сильнее снизило общий показатель. На сегодняшний день лишь 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо», — отмечает телеканал.

При этом 81% опрошенных граждан США придерживаются противоположной оценки.

Опрос был проведен среди 2265 американских граждан. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд 24 июня отменил постановление, вынесенное около 50 лет назад в 1973 году, касающееся гарантий федеральных властей страны права на аборт. Решение означает, что выработка соответствующих норм будет производиться на уровне отдельных штатов США. В некоторых американских штатах, где у власти находятся республиканцы, были попытки ужесточения законов, касающихся абортов. Демократы традиционно выступают против ужесточения.

Читайте также: Трамп назвал США «страной упадка» и посмешищем для всего мира