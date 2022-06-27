Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На Камчатке за 15 лет существования региона для восьми коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока приняли 12 законов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

Читайте также: Ловить рыбу на Камчатке сможет старожильческое население

На территории Камчатки проживают алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены и эскимосы.

«В целях создания собственного правового регулирования Камчатского края за 15 лет в регионе было принято около 45 нормативно-правовых актов, так или иначе связанных с обеспечением прав наших коренных народов, из них 12 — законов Камчатского края. Наиболее значимые из них: «Об общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Камчатском крае», «О народных художественных промыслах в Камчатском крае», «О государственной поддержке северного оленеводства в Камчатском крае», «Об уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае», «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского края» и иные акты. Принятые документы касаются многих сфер жизнеобеспечения коренных народов, это традиционная хозяйственная деятельность, здравоохранение, культура, образование, социальное обеспечение родные языки и защита прав коренных народов», — рассказала министр развития гражданского общества и молодёжи Камчатки Анна Ковалык.

Один из основных для КМНС законов «Об основах гарантий прав коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» разрабатывался по инициативе губернатора края Владимира Солодова почти 1,5 года и был принят в начале 2022 года. Представители коренных народов внесли в проект порядка 500 предложений.

2022 год объявлен на Камчатке Годом культуры коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, ловить рыбу на участках любительского рыболовства в отдалённых районах Камчатки смогут не только представители КМНС, но и остальное население, которое не попало в реестр коренных малочисленных народов Севера.