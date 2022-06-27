Кишинёв, , 08:35 — REGNUM Прозападный и антироссийский курс Молдавии, который проводят в последнее время власти республики, может обернуться трагическими последствиями для страны. Об этом 27 июня в своём телеграм-канале заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Карта Приднестровья Bestalex

По его мнению, статус кандидата в Евросоюз стране дали не для того, чтобы принять туда, а для втягивания в «геополитическую игру» против России, как это сделали с Украиной.

«Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий», — написал Додон.

Экс-президент отметил, что Молдавии нельзя быть втянутой в войну, которую Запад ведёт против России. Он призвал проводить внешнюю политику на основе нейтралитета и выгодного сотрудничества и с Востоком, и с Западом.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видны процессы «аншлюса» Молдавии Румынией. Он напомнил, что в Приднестровье проживают 220 российский граждан.

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