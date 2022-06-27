Кабул, , 08:34 — REGNUM Хасан Каземи Коми, специальный посланник Ирана в Афганистане, говорит, что нынешние бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами маулави Мехди в Балхабе являются результатом подстрекательств США, пишет «8 Собх».

Коми назвал столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами маулави Мехди, единственного видного хазарейскогокомандира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подстрекательством к мятежу со стороны Соединенных Штатов.

Спецпосланник Ирана обвинил иностранные разведслужбы в качестве основного подстрекателя к столкновениям и подчеркнул, что целью США в разжигании мятежа является стремление принести в жертву хазарейцев и таджиков в Афганистане.

Каземи Коми заявил, что Соединенные Штаты хотят использовать это, чтобы превратить афганский кризис в региональный. Иранский чиновник призвал лидеров различных этнических групп Афганистана дистанцироваться от балхабских боев, так как считает, что эта битва ни для кого не будет иметь другого результата, кроме кровопролития и разрушения Афганистана.

Высказывания иранского спецпосланника в связи с боями в Балхабе звучат на фоне того, что в уезде Балхаб провинции Сарипуль уже четыре дня идут ожесточенные бои между силами командира Мехди, бывшего командиром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и силами этой группировки.