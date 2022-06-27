Богота, , 08:32 — REGNUM При обрушении трибуны со зрителями во время проведения боя быков в колумбийском департаменте Толима пострадали свыше 300 человек. Об этом 26 июня рассказала на пресс-конференции, трансляция которой велась в оной из соцсетей, глава департамента здравоохранения названного региона Марта Паласиос.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

«Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью», — сказала она.

Также Паласиос отметила, что четыре из числа пострадавших доставлены в реанимацию и добавила, что в числе четырёх погибших в результате трагической инцидента три взрослых и один 14-месячный ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в муниципалитете Эль-Эспинал в Колумбии обрушилась часть трибуны со зрителями на арене, где проходил бой быков. При этом в Колумбии проводится корралеха — вид уличной корриды, когда быка не убивают, а заменяют, если он устанет. Для данного вида корриды характерны частые случаи гибели тореадоров и других участников корриды.