Кемерово, 27 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 585 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 54 новых носителя коронавируса. За это же время 25 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 068 случаев заражения коронавирусом, 163 027 человек выздоровели, 2456 пациентов скончались.