Прибайкальский район, Бурятия, , 08:32 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии 26 июня в пруду утонул ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

Трагедия произошла на территории рыбзавода в селе Лиственничное. 13-летняя девочка отдыхала на берегу пруда с матерью. После происшествия на поиски ребёнка выехали спасатели.

«Вчера спасателями было обследовано 900 кв. м водоёма. Сегодня в 07:35 утра спасатели обнаружили и подняли тело ребенка, после чего тело было передано сотрудникам полиции», — отметили в ведомстве.