Луганск, 27 июня 2022, 08:32 — REGNUM Дом ребенка в Луганской народной Республике получил помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Воспитанникам дома были переданы игрушки и сладости. Подарки передал представитель главы Чечни в ЛНР и ДНР Рахим Исаев, сообщил руководитель северо-кавказской республики Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров, это не первая благотворительная акция в Донбассе. Помощь и поддержка оказываются не только детям, но и старикам, женщинам, всем простым гражданам, подвергавшимся в течение многих лет «постоянному давлению со стороны киевского режима и боевиков националистических батальонов». Россия взяла постоянную опеку над всеми гражданами Донбасса, подчеркнул глава Чечни.