Луганск, 27 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Дом ребенка в Луганской народной Республике получил помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Воспитанникам дома были переданы игрушки и сладости. Подарки передал представитель главы Чечни в ЛНР и ДНР Рахим Исаев, сообщил руководитель северо-кавказской республики Рамзан Кадыров.

(vincent desjardins) Игрушки

«Накануне в Доме ребёнка Луганской Народной Республики состоялось приятное событие. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова при поддержке Федерации бокса России и физкультурно-спортивной организации «Динамо» МВД ЛНР сделали для детей прелестные подарки в виде детских игрушек и разных угощений», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, это не первая благотворительная акция в Донбассе. Помощь и поддержка оказываются не только детям, но и старикам, женщинам, всем простым гражданам, подвергавшимся в течение многих лет «постоянному давлению со стороны киевского режима и боевиков националистических батальонов». Россия взяла постоянную опеку над всеми гражданами Донбасса, подчеркнул глава Чечни.