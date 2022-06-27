* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:31 — REGNUM Асадулла Харун Гуль, которого обвиняли в связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после своего освобождения был передан Соединенными Штатами правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое, согласно отчету ООН, все еще имеет тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Асадулла Харун Гуль, известный как курьер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернулся в Кабул после освобождения из Гуантанамо, и его приветствовали представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает ArianаNews.

Выступая перед журналистами на церемонии приветствия Асадуллы Харуна, министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки призвал Соединенные Штаты освободить еще одного афганского заключенного, оставшегося в Гуантанамо. Он также призвал США высвободить валютные резервы Афганистана.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали заявление, в котором объявили об освобождении Асадуллы Харун Гуля из Гуантанамо, заявив, что он был освобожден в результате усилий правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позитивного взаимодействия с Соединенными Штатами.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарили Катар за содействие в освобождении Асадуллы Харуна из Гуантанамо.

Кто такой Асадулла Харун Гол?

Асадулла Харун был арестован в 2007 году в провинции Нангархар силами безопасности бывшего афганского правительства и передан США.

Войска США отправили его в Гуантанамо по обвинению в тесных связях с террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осуществлении контактов между этой сетью и другими террористическими группировками.

Обвиненный в связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после освобождения он был передан Соединенными Штатами правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, согласно отчету ООН, до сих пор имеет тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ее лидер Айман Аз-Завахири присягнул на верность Исламскому Эмирату.

В 2021 году министерство обороны США объявило, что Асадулла Харун будет освобожден из Гуантанамо. В постановлении о его освобождении говорится, что он не играл руководящей роли в экстремистских организациях и сожалеет о своей прошлой деятельности.

Его адвокат охарактеризовал освобождение своего клиента как историческую победу верховенства закона в Соединенных Штатах, заявив: «Освобождение Асадуллы напоминает правительству США о том, что есть пределы тому, что оно может творить во имя национальной безопасности».

Депрессия в тюрьме

В 2020 году BBC сообщила, что Асадулла Харун страдал от тяжелой депрессии в Гуантанамо и написал 900 писем, чтобы найти адвоката и выйти из тюрьмы.

Он также писал письма членам своей семье, которая жила в лагере беженцев в Пешаваре, Пакистан, призывая их молиться за него.

В конце концов, Американское общество помощи Reprieve помогало Асадулле Харуну добиться освобождения из Гуантанамо.

Reprieve предоставляет юридические услуги наиболее уязвимым людям во всем мире, в том числе тем, кому грозит смертная казнь, а также тем, кто наказан, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму в соответствии с политикой правительства по борьбе с терроризмом.

Клифф Стаффорд Смит, американский юрист и основатель ReprieveAssociation, который в то время был адвокатом Асадуллы, сказал, что их выводы показали, что его клиент невиновен.

После падения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году около 220 афганских граждан были арестованы в Афганистане и Пакистане и отправлены в Гуантанамо.

Большинство из них были освобождены во время президентства Барака Обамы, а пятерых видных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменяли на американского солдата, но судьба двух афганских граждан, в том числе Асадуллы Харун Гуля, оставалась неясной.

После освобождения Асадуллы Харуна в Гуантанамо остается один афганский заключенный. Мохаммад Рахим аль-Афгани был арестован пакистанскими войсками в 2007 году и передан агентам ЦРУ. Американцы перевели его в Гуантанамо в 2008 году. Соединенные Штаты обвинили его в том, что он был помощником и переводчиком лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и помогал ему избегать ареста.

Какие лидеры Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сидели в Гуантанамо?

В правительственный кабинет, возглавляемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входят несколько человек, которые были арестованы и отправлены в Гуантанамо после поражения группировки в 2001 году: мулла Хайрулла Хайрхах, глава министерства информации и культуры, маулави Абдул ХакВасик, глава разведывательной службы, мулла Фазиль Мазлум, заместитель министра обороны, маулави Нурулла Нури, глава министерства границ и племен, и маулави Мохаммад Наби Умари, губернатор Хоста.

В 2014 году они были освобождены из Гуантанамо и переданы политическому офису талибов в Катаре в результате обмена на Боуи Бергдала, американского солдата, захваченного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем они стали членами переговорной группы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с правительством США, что привело к подписанию Соглашения в Дохе и выводу американских войск из Афганистана.

Мулла Хайрулла Хайрха[ сказал после своего освобождения и членства в переговорной группе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре: «Во время нашего плена в заливе Гуантанамо мы чувствовали, что нас несправедливо привезли сюда и нас освободят, но мы никогда не думали, что однажды они будут сидеть с нами за столом переговоров».

Мужчины, которые когда-то сидели в самой страшной тюрьме мира по самым тяжким обвинениям, были освобождены один за другим, сели за стол переговоров с американцами, подписали мирное соглашение и теперь правят Афганистаном — то, чего не мог себе представить даже самый оптимистичный сторонник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).