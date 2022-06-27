Уфа, 27 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Два человека утонули в реках Башкирии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что 26 июня на реке Ашкадар в Стерлитамаке в необорудованном для купания месте утонул мужчина 1979 года рождения. Его тело из воды извлекли спасатели.

Отмечается, что в тот же день спасатели г. Мелеуза получили информацию о том, что на озере пропал подросток. В результате инцидента утонул юноша 2005 года рождения.

Также сообщается, что 25 июня на воде были спасены двое мужчин в Кармаскалинском и Архангельском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке утонула девочка.