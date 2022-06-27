Ярославль, , 08:28 — REGNUM На довыборах в Ярославскую областную думу победил Максим Вахруков. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Довыборы в Яроблдуму yaroslavl. izbirkom.ru

Выборы прошли 26 июня, место депутата освободилась после смерти первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьёва. Сохранить партийный мандат пыталась депутат муниципалитета Наталия Бобрякова. Однако сделать ей это не удалось. Место депутата займёт известный в городе предприниматель, сын бывшего губернатора региона Сергея Вахрукова Максим Вахруков. За него проголосовали 53,07 процентов избирателей.

Явка на выборах была крайне низкой — около 6%. За Максима Вахрукова проголосовал 1201 человек, за Наталию Бобрякову — 728, на третьем месте выдвинутый «Справедливой Россией» Роман Сукнёв (128 голосов). Меньше всего избирателей проголосовали за Анну Андрусяк, выдвинутую «Коммунистами России» — она получила лишь 22 голоса.

Интересно, что на ряде участков Бобрякова обошла Максима Вахрукова, на некоторых результат был примерно равным. Но на нескольких участках преимущество предпринимателя оказалось двукратным и выше. Взять реванш Бобрякова может попробовать через год, когда истекут полномочия нынешнего состава думы.

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