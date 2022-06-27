Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Fall Guys нарастила аудиторию до 20 млн человек после того, как стала бесплатной. Об этом 26 июня сообщал портал GamesRadar.

Fall Guys: Ultimate Knockout Иван Шилов ©ИА REGNUM

Отмечается, что таких показателей игра достигла уже через 48 часов после того, как стала доступна пользователям всех основных платформ (Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК). Отметим, что после того, как Fall Guys стала бесплатной на ПК, она «переехала» из сервиса Steam в сервис Epic Games Store, с 20 июня новые игроки не смогут зарегистрироваться в игре через магазин Valve.

Для справки: Fall Guys представляет собой игру в жанре королевской битвы, платформера (в таких играх для завершения уровня персонаж передвигается по платформам) и аркады от третьего лица. Разработкой игры занимается британская студия Mediatonic.

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