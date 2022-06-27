Аудитория Fall Guys резко выросла до 20 млн игроков
Вашингтон, 27 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Популярная многопользовательская игра Fall Guys нарастила аудиторию до 20 млн человек после того, как стала бесплатной. Об этом 26 июня сообщал портал GamesRadar.
Отмечается, что таких показателей игра достигла уже через 48 часов после того, как стала доступна пользователям всех основных платформ (Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК). Отметим, что после того, как Fall Guys стала бесплатной на ПК, она «переехала» из сервиса Steam в сервис Epic Games Store, с 20 июня новые игроки не смогут зарегистрироваться в игре через магазин Valve.
Для справки: Fall Guys представляет собой игру в жанре королевской битвы, платформера (в таких играх для завершения уровня персонаж передвигается по платформам) и аркады от третьего лица. Разработкой игры занимается британская студия Mediatonic.