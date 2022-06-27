Донецк, 27 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Смертную казнь могут отменить в Донецкой Народной Республике после того, как закончатся военные действия и пройдут все суды и трибуналы над военными преступниками. Об этом сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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Она выразила надежду, что в будущем республика войдёт в состав России. Это будет означать введение моратория на смертную казнь, так как на территории ДНР будет действовать Уголовный кодекс РФ.

Если же республика в силу неких обстоятельств останется независимым государством, вопрос об исключении высшей меры наказания будет рассматриваться в соответствии с международными конвенциями, рассказала Шишкина ТАСС.

Обсуждения, в том числе о введении моратория на смертную казнь, идут в ДНР с момента введения высшей меры наказания, добавила она. Это бы гармонизировало законодательство с международными и российскими нормами.

«Но так как у нас военное время, происходят ужасные преступления с таким [большим] количеством жертв, мы не можем пока позволить себе дать фору, дать расслабиться неонацистам», — пояснила Шишкина.

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