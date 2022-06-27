Иркутск, 27 июня 2022, 08:26 — REGNUM В Приангарье с начала 2022 года произошло 3632 техногенных пожара. Как сообщает территориальное ГУ МЧС, погибли 111 человек, 104 человека пострадали.
На особом контроле находятся 10 муниципальных образований, где наблюдается одновременно рост пожаров и гибели людей на них. В их числе — областной центр, Иркутский и Качугский районы. В 60% от числа всех пожаров причиной является неосторожное обращение с огнём. Четверть пожаров происходит по различным электротехническим причинам.
За 25–26 июня в регионе произошло 19 пожаров. В 11 случаях причиной возгораний послужило неосторожное обращение с огнём, шесть пожаров случилось из-за короткого замыкания, один пожар произошёл по причине детской шалости, в одном случае причиной стал поджог.
В ночь на 27 июня произошёл пожар в помещении архива Усть-Кутской районной поликлиники. В кабинете на третьем этаже горели бумажные информационные носители на площади трех квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.
Как сообщало ИА REGNUM, горение отходов лесопиления в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области началось еще в конце мая 2022 года.
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