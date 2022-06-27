Иркутск, , 08:26 — REGNUM В Приангарье с начала 2022 года произошло 3632 техногенных пожара. Как сообщает территориальное ГУ МЧС, погибли 111 человек, 104 человека пострадали.

Пожар 34.мвд.рф

На особом контроле находятся 10 муниципальных образований, где наблюдается одновременно рост пожаров и гибели людей на них. В их числе — областной центр, Иркутский и Качугский районы. В 60% от числа всех пожаров причиной является неосторожное обращение с огнём. Четверть пожаров происходит по различным электротехническим причинам.

За 25–26 июня в регионе произошло 19 пожаров. В 11 случаях причиной возгораний послужило неосторожное обращение с огнём, шесть пожаров случилось из-за короткого замыкания, один пожар произошёл по причине детской шалости, в одном случае причиной стал поджог.

В ночь на 27 июня произошёл пожар в помещении архива Усть-Кутской районной поликлиники. В кабинете на третьем этаже горели бумажные информационные носители на площади трех квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, горение отходов лесопиления в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области началось еще в конце мая 2022 года.

Читайте также: На лесопилке в Приангарье уже третью неделю тушат пожар