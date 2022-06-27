Кемерово, 27 июня 2022, 08:26 — REGNUM В Кемерове суд продлил срок ареста совладельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Под стражей он пробудет до конца сентября.
«Вишневскому Вячеславу постановлением от 22 июня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября», — сообщили сайту NGS42. RU в приёмной Центрального районного суда.
При этом в суде уточнили, что судебное разбирательство ещё идёт и следующее заседание назначено на 7 июля.
Напомним, что ранее Вишневскому было продлено нахождение в СИЗО до 28 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых — дети.