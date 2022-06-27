Луганск, , 08:22 — REGNUM За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования в общей сложности три раза обстреляли город Стаханов и населённый пункт Кременная в Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погибла одна мирная жительница. Об этом 27 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Уточняется, что при обстрелах киевские боевики использовали тактический ракетный комплекс «Точка-У» (одна ракета), артиллерийские орудия калибра 122 мм (семь снарядов) и миномёты калибра 120 мм (12 мин).

«В результате обстрелов в населённом пункте Кременная погибла женщина 1982 года рождения и три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в городе Стаханов при обстрелах получили повреждения десть жилых домов и 23 гаража.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что определённые шаги стран Запада и Североатлантического альянса (НАТО) предшествовали началу спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и денационализации Украины.