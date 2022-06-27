Чебоксары, , 08:21 — REGNUM В Чувашии спасатели предупреждают о сильном ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства на 27 июня (на 07:50), в ближайшие «один-два часа» в Чебоксарах и местами по Чувашии ожидается «жёлтый» уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна): регион накрыла гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду с сохранением данных погодных условий до конца суток 27 июня.

Спасатели напоминают, что непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов жизнеобеспечения, ЖКХ и деятельности дорожно-коммунальных служб, ограничениями при аварийно-восстановительных и высотных работах, нарушениями в системе ЖКХ, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднениям в движении транспорта.

Напомним, что автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов прогнозировал, что жара вернётся в начале июля: ожидается +25…+30 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «жёлтый» уровень опасности объявлялся в Чувашии 16 и 17 июня, а также с 23 по 27 июня.