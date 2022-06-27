Лондон, 27 июня 2022, 08:20 — REGNUM Великобритания направит 10 млн фунтов на восстановление железнодорожного сообщения на Украине, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Там также уточнили, что Лондон ведет тесные переговоры с украинским правительством о том, «как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкими властями готовятся переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом.
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