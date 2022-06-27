Лондон, , 08:20 — REGNUM Великобритания направит 10 млн фунтов на восстановление железнодорожного сообщения на Украине, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Великобритания предоставит до £10 млн в виде материалов и оборудования «Украинским железным дорогам» для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в доставке зерна из страны по железной дороге», — сообщили в офисе премьер-министра.

Там также уточнили, что Лондон ведет тесные переговоры с украинским правительством о том, «как максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкими властями готовятся переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом.

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