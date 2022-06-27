Тюмень, , 08:20 — REGNUM Под Тюменью утром 27 июня сгорел жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

На месте происшествия Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар произошёл в селе Каменка по ул. Дачная Тюменского района. Площадь возгорания составила 168 кв. м. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие объекты. Сведений о погибших и пострадавших нет.

На ликвидации огня было задействовано шесть единиц техники, а также более 13 человек личного состава управления МЧС России по региону. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трассе Тюмень-Курган 26 июня сгорел пассажирский автобус.

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