Кишинёв, , 08:20 — REGNUM Молдавию, возможно, никогда не примут в состав Евросоюза или это будет через десятилетия, а статус кандидата ЕС стране дали для втягивания в игры Запада. Об том 27 июня заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России, — написал Додон. — Мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины».

По мнению экс-президента, Молдавии отвели роль «пешки» в этой игре. При этом последствия присоединения к антироссийской политике Запада несут угрозу не только потере экономических отношений с Востоком, ни самому существованию страны.

Напомним, 23 июня Евросовет принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. При этом молдавские власти взяли антироссийский курс. В стране перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий России на Украине. Также в Молдавии запрещено ретранслировать российские новостные и аналитически телепрограммы и военные фильмы.

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