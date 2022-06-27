Политолог: Приднестровье зависит не только от России, но и от ЕС
Москва, 27 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Приднестровье зависит от российских энергоносителей и от европейских рынков сбыта. Об этом 27 июня заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
«Россия поставляет в Приднестровье энергоносители — и это составляет порядка 50% всего приднестровского импорта, а ЕС в одностороннем порядке открыл Приднестровью свои рынки, сегодня это более 30% экспорта», — заявил эксперт.
Еще столько же экспорта отправляется в Молдавию, напомнил политолог
«Крепкие экономические связи были с Украиной, поставлявшей в ПМР основную часть продовольственной продукции. С началом специальной военной операции пророссийское Приднестровье оказалось перед угрозой «отмены» Западом, как и вся Россия», — заключил Шорников.
Напомним, что ранее молдавский политик Олег Серебрян предложил трансформировать переговорный формат «5+2».