Уфа, , 08:27 — REGNUM Граффити с изображением артиста Юрия Шатунова появилось в Уфе. Об этом 27 июня сообщает ИА «Башинформ».

Белые розы в память об артисте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации журналистов, граффити было создано на улице Рабкоров, 7/1. Рядом с артистом изображены белые розы и башкирский национальный герой Салават Юлаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ушёл из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. В Башкирии могут установить ему мемориальную доску.

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