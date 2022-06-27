Уфа, 27 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Граффити с изображением артиста Юрия Шатунова появилось в Уфе. Об этом 27 июня сообщает ИА «Башинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белые розы в память об артисте

По информации журналистов, граффити было создано на улице Рабкоров, 7/1. Рядом с артистом изображены белые розы и башкирский национальный герой Салават Юлаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ушёл из жизни солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. В Башкирии могут установить ему мемориальную доску.