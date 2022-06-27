Сеул, , 08:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3429 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Масочный режим в Южной Корее Iheung.go.kr

Из них 114 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Эксперты указывают, что общая заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 329 448. Также за минувшие сутки в стране скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 525 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Напомним, что в апреле правительство отменило большинство антиковидных ограничений, за исключением ношения масок в помещении. Кроме того, семидневный карантин для пациентов с COVID-19 был сохранен из-за опасений по поводу нового всплеска заболеваемости.