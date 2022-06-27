Москва, 27 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Рубль 24 июня завершил торги в положительной области, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Пара доллар/рубль на 0,12%, до 53,40 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 56,07 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 69,00 руб. За минувшую неделю курс доллара снизился на 5,34%, курс евро — на 4,74%.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рубль торговался в минусе 20 минут, после чего вышел в плюс против основных валют и закрыл день ростом.

В конце недели ситуация на локальном валютном рынке не изменилась. Рубль продолжил чувствовать себя хорошо на фоне превышения предложения. Экспортёры продавали валюту перед налоговыми выплатами.

24 июня пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 53,08 — 53,77 руб. Торговый объем составил $1,69 млрд. Максимальные объемы прошли на уровне 53,25 руб. На этом уровне было куплено доллара на $60 млн против продаж на $77 млн.

Агентство Bloomberg заявило о наступившем дефолте России, так как вышли сроки по майским выплатам. Дефолт носит пока символический характер и на россиянах никак не отразится.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что прекращение выплат по еврооблигациям в инвалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, поскольку это связано с форс-мажорными обстоятельствами.

Ведомство исполняет в полном объеме свои обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Дефолт — это отказ от исполнения своих обязательств, то есть ситуация банкротства. Технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но сохраняется возможность их выполнить в будущем.

Россия обслуживает все свои обязательства. Ни одно определение дефолта не подходит под текущую ситуацию. Держатели облигаций могут забрать свои деньги в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394.

Создание искусственных преград, это стратегия Запада. Здесь дефолт нужно объявлять не России, а западным финансовым институтам, которые отказались выполнять свои обязательств, подорвав свою деловую репутацию.

Сегодня, 27 июня, приходится пик налоговых платежей. Компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель.

Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился.

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