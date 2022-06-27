Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Впервые с 1998 года в России наступил «дефолт», сообщает американское агентство Bloomberg.

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По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

Денежные средства, о которых идёт речь, были перечислены Минфином РФ платёжному агенту — Национальному расчетному депозитарию. Всего выплачено 71,25 млн долларов по бумагам с погашением в 2026 году и 26,5 млн евро с погашением в 2036 году.

Агентство отмечает, что наступивший «дефолт» имеет символический характер и мало что значит для жителей России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выполнять обязательства по евробондам в рублях.