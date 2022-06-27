Москва, 27 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале предложил принять участие в голосовании по вопросу изменений в высшем образовании.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Считаете ли вы, что изменения в этой сфере назрели?» — задает вопрос Володин и предлагает три варианта ответа: «да», «нет» и «не интересуюсь этим».

Он также ждет предложений в комментариях к посту.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования в России.

В дискуссии примут участие президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий, глава Минобрнауки Валерий Фальков, представители Рособрнадзора, Росмолодежи, всех фракций в Госдуме, а также ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители студенческого сообщества, научных, общественных организаций, региональных органов власти и крупнейших работодателей.

Болонская группа 11 апреля 2022 года объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.