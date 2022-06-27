Кемерово, , 08:15 — REGNUM В Кемеровской области будет запущен проект «Мой новый колледж». Об этом во время молодёжной прямой линии сегодня, 27 июня, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Мы колледжами занялись три года назад очень серьёзно — в преддверии чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, который проходил в Кузбассе, — сказал Цивилёв. — Сейчас мы приняли решение эту работу продолжить по региональной программе «Мой новый колледж».

Он уточнил, что по аналогии с проектом «Моя новая школа», в колледжах будут делать капитальный ремонт и оборудовать их современной техникой.