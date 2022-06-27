Кемерово, 27 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области будет запущен проект «Мой новый колледж». Об этом во время молодёжной прямой линии сегодня, 27 июня, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Мы колледжами занялись три года назад очень серьёзно — в преддверии чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, который проходил в Кузбассе, — сказал Цивилёв. — Сейчас мы приняли решение эту работу продолжить по региональной программе «Мой новый колледж».

Он уточнил, что по аналогии с проектом «Моя новая школа», в колледжах будут делать капитальный ремонт и оборудовать их современной техникой.