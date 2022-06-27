Тампа, США, , 08:14 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. У «Тампы» отличился форвард Стивен Стэмкос.

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счётом 4:2 и стал обладателем Кубка Стэнли впервые с 2001 года. «Тампа» выигрывала трофей дважды подряд — в 2020 и 2021 годах.

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