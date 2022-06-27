Петропавловск-Камчатский, , 08:14 — REGNUM На Камчатке с 20 по 26 июня на снежнике Вилючинского вулкана проходили Всероссийские соревнования по сноуборду, в которых приняли участие порядка 50 спортсменов из регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Вулкан Вилючинский спрятался в облаках Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«В этом году на Вилючинском вулкане действительно много снега. Мы рады, что нам удалось провести соревнования и подарить нашим спортсменам такие яркие эмоции. Мы надеемся, что в дальнейшем сможем создать центр спортивной подготовки по сноуборду для сборных команд нашей страны именно на Камчатке», — рассказал председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Камчатском крае Дмитрий Базанов.

Организаторы и спортсмены отметили достаточное наличие снега на склонах вулкана для проведения подобных соревнований. Благодаря этому на Камчатке можно тренироваться в летнее время, что позволяет спортсменам хорошо подготовиться к соревнованиям и достигать хороших результатов.

22 и 23 июня соревнования проходили в дисциплине «параллельный слалом-гигант» и «параллельный слалом». 25 июня спортсмены выступали в дисциплине «сноуборд-кросс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске впервые пройдёт чемпионат России по тяжелой атлетике.