Нью-Дели, 27 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В ходе первого раунда переговоров, который состоится 27 июня в Нью-Дели, представителями Евросоюза и Индии будут обсуждена возможность подписания соглашения о свободной торговле. Об этом 27 июня сообщает телеканал «Дурдаршан Индия».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле будет проведен сегодня (27 июня — ред.) в Нью-Дели. Обсуждения продлятся пять дней — до 1 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой переговоров, как ожидается, станет достижение соглашения «по вопросам защиты инвестиций с целью повысить доверие бизнеса к трансграничным вложениям и облегчить торговые сделки по изделиям народного промысла и сельскохозяйственных товаров».

Отметим, на данный момент Индия уже заключила соглашения о свободной торговле с Австралией и ОАЭ, а также ведёт переговоры на эту тему с Канадой и Великобританией.