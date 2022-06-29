Улан-Удэ, 27 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни дневная температура по республике будет подниматься до 35-38 градусов тепла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

74.mchs.gov.ru Жара

Ночью столбик термометра поднимется до 15-20, местами до 7-17 градусов выше ноля.

Ветер в отдельных районах усилится до 14 метров в секунду. 28 июня ожидается преимущественно жаркая сухая погода, а 29 числа по юго-западу возможны кратковременные дожди и грозы.