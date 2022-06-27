Чебоксары, , 08:11 — REGNUM В Чувашии во время купания утонул ещё один ребёнок. На этот раз трагедия произошла на Волге в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в следственном комитете СКР по республике.

Камыши около водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 24 июня около 19:00 на Московской набережной Чебоксар в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. Тело обнаружено и извлечено из воды сотрудниками поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 1 7 июня в Чувашии утонули двое детей, ещё троих несовершеннолетних удалось спасти. Всего с начала года в регионе утонули 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть работу по профилактике происшествий на воде.

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