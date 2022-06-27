Хабаровск, , 08:22 — REGNUM Хабаровский край будет наращивать поддержку сельхозтоваропроизводителей, заявил губернатор Михаил Дегтярев, сообщили в правительстве региона.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По словам Дегтярева, в 2023 году на эти цели планируется выделить в три раза больше средств.

В рамках грантовой поддержки «Агростартап» и на развитие семейных ферм в 2020–2022 годах поддержку получили десять крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 39,7 млн рублей. В крае установлены 43 теплицы для выращивания томатов, огурцов, перца, баклажанов.

К концу 2023 года объём производства овощей закрытого грунта в хозяйствах составит не менее 191,4 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов в интервью «Газете. Ru» рассказал о мерах поддержки аграриев. Опорный банк АПК наращивает объёмы кредитования малых форм хозяйствования и расширяет доступность цифровых сервисов для их развития.