Москва, , 08:08 — REGNUM Вместо попытки установить предельную цену на нефть G7 лучше установила бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Лучше бы страны G7 вместо попытки установить предельную цену на российские энергоносители (с чего бы это при свободном то рынке), установили бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов и ограничили ту бесконтрольную эмиссию денег в США, которая и раздула инфляцию по всему миру», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Хотя это не дело колоний указывать хозяину, сколько ему можно денег печатать, так что административное регулирование цен на энергоносители — вот новый тренд свободного рынка, добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны «Большой семерки» обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования.

По данным зарубежным СМИ, потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

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