Анкара, 27 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Определённые шаги стран Запада и Североатлантического альянса (НАТО) предшествовали началу спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 27 июня заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Habertürk.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

«Опять же повторяю, что эти действия неправильны. Но что этому предшествовало?.. В новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны», — сказал он.

Также официальный представитель президента отметил, что Китай, по его мнению, внезапно стал второй экономикой в мире, а Россия «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане», предложив заключить новое соглашение о балансе через 30 лет.

Кроме того, Калын указал, что тогда находящиеся вверху этой пирамиды стали делать попытки подавить пытающихся выбраться снизу путем конфликта, и добавил, что это, по его мнению, якобы не оправдывает проведение Россией спецоперации на Украине.

«Но, когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом готовятся турецкими властями.