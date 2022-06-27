Вашингтон, , 08:06 — REGNUM В России в ночь на 27 июня наступил «дефолт» по суверенным долговым обязательствам, заявило американское агентство Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поводом для подобных утверждений стало истечение 27 июня крайнего срока для выплаты $100 млн по купонам.

Вместе с тем агентство отмечает, что «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для граждан страны».

Как сообщало ИА REGNUM, решение минфина США не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, повысило риск технического дефолта. Однако условия выпусков гособлигаций оставляют РФ шансы избежать такого сценария.

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