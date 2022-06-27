Вашингтон, 27 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В России в ночь на 27 июня наступил «дефолт» по суверенным долговым обязательствам, заявило американское агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Поводом для подобных утверждений стало истечение 27 июня крайнего срока для выплаты $100 млн по купонам.

Вместе с тем агентство отмечает, что «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для граждан страны».

Как сообщало ИА REGNUM, решение минфина США не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций, повысило риск технического дефолта. Однако условия выпусков гособлигаций оставляют РФ шансы избежать такого сценария.

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