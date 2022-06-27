Новосибирск, , 08:08 — REGNUM Основная задача Новосибирской области в ближайшие пять лет — развитие опорной сети региональных автодорог. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время обсуждения итогов IX международного Сибирского транспортного форума.

Ремонт дороги Дарья Драй © ИА REGNUM

Он дал соответствующие поручения областному министерству транспорта.

«Как вы знаете, президент сформулировал поручение на ближайшие пять лет: мы должны привести к нормативному состоянию не менее 85% дорог региона, — сказал Травников. — Если раньше эта задача касалась дорог мегаполиса и агломерации, то сегодня это касается большой сети региональных дорог. В перечень попали все основные дороги, которые соединяют районные центры Новосибирской области с прилегающими территориями».

В ближайшие недели должен быть разработан план работ, определены источники и объём финансирования, основные проектные решения.