Новосибирск, 27 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Основная задача Новосибирской области в ближайшие пять лет — развитие опорной сети региональных автодорог. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время обсуждения итогов IX международного Сибирского транспортного форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Он дал соответствующие поручения областному министерству транспорта.

«Как вы знаете, президент сформулировал поручение на ближайшие пять лет: мы должны привести к нормативному состоянию не менее 85% дорог региона, — сказал Травников. — Если раньше эта задача касалась дорог мегаполиса и агломерации, то сегодня это касается большой сети региональных дорог. В перечень попали все основные дороги, которые соединяют районные центры Новосибирской области с прилегающими территориями».

В ближайшие недели должен быть разработан план работ, определены источники и объём финансирования, основные проектные решения.