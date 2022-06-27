Иркутск, , 08:03 — REGNUM С 20 по 26 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 взрослых и пятеро детей, два человека погибло.

ДТП в Иркутске МВД

Всего было зарегистрировано: восемь столкновений транспортных средств; пять наездов на пешеходов; два наезда на велосипедиста, один наезд на препятствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля «Волга», уходя от столкновения с другим транспортным средством, врезался в дерево. Пострадавших доставили в медучреждения.

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